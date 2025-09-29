Nasce il nuovo Comitato sostituti taxi Fiumicino

Fiumicino, 29 settembre 2025 – Una nuova realtà che nasce “per un’assenza ormai consolidata di una politica dei trasporti pubblici del Comune di Fiumicino, che non garantisce un efficiente e solido sistema di un servizio pubblico essenziale. Il nostro è un Comune anomalo considerando che sono presenti soltanto 34 taxi e 54 licenze bloccate nel cassetto dell’assessorato competente”. E’ quanto si legge in un comunicato stampa del nuovo Comitato taxi sostituti Fiumicino. “Un bando che risale all’Amministrazione del Sindaco Bozzetto, allora un comune di 40.000 cittadini, oggi si viaggia su 90.000 abitanti, nuove frazioni un Aeroporto che accoglie oltre 45 milioni di passeggeri – prosegue il comitato -. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it