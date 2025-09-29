Nasce a Roma il Polo ‘Cuore’ | Gemelli e Webuild firmano l’ospedale del futuro

Una firma, un impegno, una visione: con l’accordo siglato fra Webuild e Fondazione Policlinico Gemelli vede la luce a Roma il nuovo Polo Cardiovascolare “Cuore”, destinato a diventare un punto di riferimento nazionale nella prevenzione e cura delle malattie del cuore, integrando ingegneria, ricerca e sostenibilità. Partnership strategica e visione per la sanità di domani . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

