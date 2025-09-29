NASCAR Elliott beffa Hamlin e trionfa in Kansas
Vittoria con un sorpasso decisivo all’ultima curva per Chase Elliott in Kansas nella NASCAR Cup Series. Il #9 di Hendrick Motorsports Chevrolet non sbaglia nelle fasi finali ed accede automaticamente al Round of 8 dei Playoffs dopo uno spettacolare overtime che ha negato il successo a Denny Hamlin. Il veterano di Joe Gibbs Racing, dopo aver dominato le due Stage, è stato tradito da un overtime, scattato in seguito ad un incidente nel finale che ha visto protagonista la Ford #38 di Zane Smith. L’americano si è ribaltato dopo un contatto in curva 3-4, fortunatamente non ci sono state conseguenze. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: nascar - elliott
Blaney alla ripartenza ha superato Berry che, con Elliott, alla caution aveva tirato dritto. Logano ha pagato e faticato per superare Chase ed ora in mezzo a loro c'è ancora Byron Ma Berry non molla e segue Blaney da vicino #NascarIT - X Vai su X
