Napoli ucciso tra la gente | lo scontro tra gli eredi dei Lo Russo dietro la morte di Umberto Russo

Un incontro trappola si è trasformato in un’esecuzione. Umberto Russo, 33 anni compiuti a giugno e conosciuto nell’ambiente criminale come “Pescetiello”, è stato seguito dalla propria abitazione e attirato in un tranello che gli è costato la vita. Alla guida della sua Jeep Renegade ha raggiunto via Miano, all’altezza della porta Piccola del Bosco di . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

