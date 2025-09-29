Un incontro trappola si è trasformato in un’esecuzione. Umberto Russo, 33 anni compiuti a giugno e conosciuto nell’ambiente criminale come “Pescetiello”, è stato seguito dalla propria abitazione e attirato in un tranello che gli è costato la vita. Alla guida della sua Jeep Renegade ha raggiunto via Miano, all’altezza della porta Piccola del Bosco di . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Napoli, ucciso tra la gente: lo scontro tra gli eredi dei Lo Russo dietro la morte di Umberto Russo