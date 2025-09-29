Napoli tremendo lutto per Lukaku | perde il padre a 58 anni
Un dolore profondo colpisce uno dei giocatori più rappresentativi della squadra guidata da Antonio Conte. Una notizia terribile che è stata diffusa improvvisamente ed è stata confermata dallo stesso calciatore, che ha affidato ai social un messaggio toccante che ha commosso i tifosi e tutto l’ambiente calcistico. Un dolore immenso colpisce Romelu Lukaku e tutta la famiglia: è morto a 58 anni Roger Lukaku, ex calciatore e papà di Romelu e Jordan. La notizia, diffusa dai media belgi, è stata confermata dallo stesso attaccante del Napoli, che sui social ha pubblicato un messaggio straziante accompagnato da una foto di lui bambino con il padre. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
In questa notizia si parla di: napoli - tremendo
EROE DEI BAMBINI Il 17 settembre 1943, esattamente ottantadue anni fa, a San Giuseppe Vesuviano (Napoli), il Carabiniere Pasquale SACCO salvò numerosi bambini. Quel giorno fu tremendo per i paesi vesuviani a causa dei bombardamenti alleati. Era un - facebook.com Vai su Facebook
Tremenda paura a Pianura, dove poco fa è esplosa una fabbrica di fuochi d'artificio Secondo quanto appreso dai carabinieri, la struttura si trova in via Vicinale Grottole 10, in una zona interna del quartiere ? #Pianura #Napoli #spazionapoli - X Vai su X
Lutto in casa Lukaku: morto il papà di Romelu e Jodan - Lutto per Romelu e Jordan Lukaku, il papà Roger è venuto a mancare quest'oggi all'età di 58 anni. Segnala laziopress.it
Lukaku in lutto, morto il padre di 58 anni: "Il dolore e le lacrime scorrono a fiumi" - È morto a 58 anni suo papà Roger Lukaku, anche lui calciatore da fine anni '80 a metà anni 2000. Da tuttosport.com