Napoli tremendo lutto per Lukaku | perde il padre a 58 anni

Un dolore profondo colpisce uno dei giocatori più rappresentativi della squadra guidata da Antonio Conte. Una notizia terribile che è stata diffusa improvvisamente ed è stata confermata dallo stesso calciatore, che ha affidato ai social un messaggio toccante che ha commosso i tifosi e tutto l'ambiente calcistico. Un dolore immenso colpisce Romelu Lukaku e tutta la famiglia: è morto a 58 anni Roger Lukaku, ex calciatore e papà di Romelu e Jordan. La notizia, diffusa dai media belgi, è stata confermata dallo stesso attaccante del Napoli, che sui social ha pubblicato un messaggio straziante accompagnato da una foto di lui bambino con il padre.

