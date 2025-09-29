Napoli tenta di rapinare una turista in Corso Umberto I | arrestato 29enne

La Polizia blocca un uomo irregolare sul territorio dopo l’aggressione a una donna. Nel pomeriggio del 27 settembre, la Polizia di Stato ha arrestato un 29enne di origini marocchine, irregolare sul territorio nazionale, con l’accusa di tentata rapina aggravata. Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante un normale servizio di controllo in Corso Umberto I, hanno notato due donne a terra e un uomo che stava cercando di sottrarre un oggetto a una di loro. A diffondere la notizia una comunicazione della Questura di Napoli I poliziotti sono subito intervenuti, riuscendo a bloccare il sospettato. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it