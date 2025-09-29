Gara valida per la seconda giornata del girone unico di Champions League 20252026. Sconfitti all’esordio, i partenopei puntano alla prima gioia in Europa, ma i portoghesi sono avversari solidi e pericolosi. Napoli-Sporting Lisbona si giocherà mercoledì 1 ottobre 2025 alle ore 21 presso lo stadio Maradona. NAPOLI-SPORTING LISBONA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Per gli azzurri il ritorno in Champions non è stato dei migliori, visto la sconfitta contro il Manchester City. C’è dunque necessità di voltare subito pagina e cercare di fare bottino pieno, malgrado la squadra di Conte non ci arrivi nelle migliori condizioni avendo subito il primo ko in campionato contro il Milan dopo quattro vittorie consecutive. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - Napoli-Sporting Lisbona, seconda giornata Champions League 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla