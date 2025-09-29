Il direttore di gara scatena la polemica, il suo passato è chiaro: i portoghesi ricordano i precedenti. Mercoledi il Napoli scenderà in campo contro lo Sporting Lisbona nella seconda giornata di Champions League. Un match importantissimo per gli uomini di Antonio Cote, che vogliono dimenticare subito la sconfitta subita contro il Milan nell’ultima partita di campionato, e mettersi sui binari giusti anche in Europa dopo la debacle contro il Manchester City della prima giornata. Ad arbitrare sarà l’olandese Danny Makkelie che, in qualche modo, scontenta entrambe le squadre. Ma se da un lato al Napoli ricorda un pareggio con l’Union Berlino ed una sconfitta con il Barcellona, allo Sporting Lisbona il nome di Danny Makkelie ricorda un vero e proprio incubo. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

Napoli – Sporting Lisbona, l'arbitro fa discutere: un passato di polemiche