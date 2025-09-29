Napoli-Sporting Lisbona arriva l' ordinanza del Comune in occasione del match di Champions

Napolitoday.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Comune di Napoli ha disposto un'ordinanza sindacale in occasione dell'incontro di calcio di Champions League Napoli-Sporting Lisbona, in programma alle ore 21:00 di mercoledì 1° ottobre 2025 presso lo stadio Diego Armando Maradona.Nel dettaglio sono previsti alcuni divieti per garantire il. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: napoli - sporting

Dove vedere in tv Napoli-Sporting Lisbona, Champions League calcio: orario, programma, streaming

Sorteggio Champions LIVE – Le avversarie del Napoli: ci sono Chelsea, City, Benfica, Eintracht, Sporting e Psv

Napoli, biglietti in vendita per Pisa, Sporting e Genoa

napoli sporting lisbona arrivaNapoli, è già febbre Champions: arriva lo Sporting di Lisbona - Dopodomani (alle ore 21) in campo al Maradona, lo stadio è già sold out: in 50 mila con gli azzurri. napoli.repubblica.it scrive

napoli sporting lisbona arrivaChampions, Napoli-Sporting Lisbona: azzurri avanti nel pronostico per Goldbet. Il segno 1 è a 1.80 - Il Napoli sfida lo Sporting Lisbona nella seconda giornata di Champions League: fischio d'inizio mercoledì alle 21. Scrive agimeg.it

Cerca Video su questo argomento: Napoli Sporting Lisbona Arriva