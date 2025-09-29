Napoli – Sporting arriva l’ufficialità | ecco chi arbitrerà i precedenti

Spazionapoli.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La UEFA ha appena comunicato il nome dell’arbitro che dirigerà la gara di mercoledì sera allo stadio Maradona. L’imperativo in casa Napoli è chiaro: voltare immediatamente pagina dopo la sconfitta di San Siro contro il Milan. Per riuscirci, è necessario battere lo Sporting Lisbona nella seconda giornata della “ League Phase ” di Champions League. Gli azzurri, tra l’altro, hanno l’obbligo di vincere per riscattare il KO subìto nell’esordio con il Manchester City e non complicarsi la vita nella massima competizione continentale. Napoli-Sporting Lisbona: ufficiale il nome dell’arbitro. Il match con i portoghesi sarà dunque un primo snodo fondamentale in campo europeo per la squadra di Antonio Conte. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

napoli 8211 sporting arriva l8217ufficialit224 ecco chi arbitrer224 i precedenti

© Spazionapoli.it - Napoli – Sporting, arriva l’ufficialità: ecco chi arbitrerà, i precedenti

In questa notizia si parla di: napoli - sporting

Dove vedere in tv Napoli-Sporting Lisbona, Champions League calcio: orario, programma, streaming

Sorteggio Champions LIVE – Le avversarie del Napoli: ci sono Chelsea, City, Benfica, Eintracht, Sporting e Psv

Napoli, biglietti in vendita per Pisa, Sporting e Genoa

napoli 8211 sporting arrivaNapoli, è già febbre Champions: arriva lo Sporting di Lisbona - Dopodomani (alle ore 21) in campo al Maradona, lo stadio è già sold out: in 50 mila con gli azzurri. Si legge su napoli.repubblica.it

napoli 8211 sporting arrivaNapoli-Sporting, fischietto all’olandese Makkelie: statistiche e precedenti con gli azzurri - Neanche il tempo di metabolizzare la sconfitta in campionato col Milan, che il Napoli sarà subito chiamato al ritorno in campo sul suggestivo palcoscenico della Champions League. Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Napoli 8211 Sporting Arriva