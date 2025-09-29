Napoli quanto pesa il turnover da Champions? I rischi di Conte fra infortuni e scelte ragionate

La formazione anti-Milan prima dello Sporting? Rispetto a un anno fa il tecnico dovrà prendere decisioni anche “preventive” sulla formazione prima dei grandi appuntamenti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Napoli quanto pesa il turnover da Champions? I rischi di Conte fra infortuni e scelte ragionate

In questa notizia si parla di: napoli - pesa

Stramaccioni: "Napoli, l'infortunio di Lukaku pesa tanto. Specie per De Bruyne..."

NM Live – l’infortunio di Rrahmani pesa, ma ma Beukema può sostituirlo, su Fiorentina-Napoli…

NM Live – l’infortunio di Rrahmani pesa, ma Beukema può sostituirlo, su Fiorentina-Napoli…

La Gazzetta dello Sport che scrive: "Ma cosa voleva dire il tecnico azzurro con quelle frasi? L'intenzione era semplicemente di togliere pressione ai suoi calciatori, perché portare lo scudetto sul petto pesa. Scarica l’app di Napolità (link in BIO) Commenta qui - facebook.com Vai su Facebook

NM LIVE – Verna: “Napoli, l’infortunio di Rrahmani pesa, ma è l’occasione giusta per vedere Beukema in coppia con Buongiorno, penso giochi Lorenzo Lucca a Firenze" https://ift.tt/cVGSoti - X Vai su X

Napoli quanto pesa il turnover da Champions? I rischi di Conte fra infortuni e scelte ragionate - Rispetto a un anno fa il tecnico dovrà prendere decisioni anche “preventive” sulla formazione prima dei grandi appuntamenti ... Come scrive msn.com

Conte: "Lo Scudetto pesa, è come un macigno a livello di aspettative”. Sull’abbraccio con Lucca... - Il tecnico del Napoli non ci sta: "Non abbiamo fatto un mercato importante, abbiamo dovuto riempire una rosa che praticamente non esisteva" ... Si legge su tuttosport.com