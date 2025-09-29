Napoli | Polizia di Stato esegue un’ordinanza cautelare nei confronti di sette soggetti

Eseguita ordinanza di custodia cautelare nei confronti di sette persone, accusate di gravi reati aggravati dal metodo mafioso. Su delega del Procuratore della Repubblica di Napoli, si comunica che nella mattinata odierna la Polizia di Stato ha dato esecuzione a una ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Napoli su richiesta della locale Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di sette indagati, ritenuti gravemente indiziati, a vario titolo, dei reati di sequestro di persona a scopo di estorsione, occupazione arbitraria di edifici, riciclaggio, estorsione, rapina e lesioni personali, tutti aggravati dalla metodologia mafiosa. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

