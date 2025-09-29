Napoli | Polizia di Stato esegue un’ordinanza cautelare nei confronti di sette soggetti

Eseguita ordinanza di custodia cautelare nei confronti di sette persone, accusate di gravi reati aggravati dal metodo mafioso. Su delega del Procuratore della Repubblica di Napoli, si comunica che nella mattinata odierna la Polizia di Stato ha dato esecuzione a una ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Napoli su richiesta della locale Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di sette indagati, ritenuti gravemente indiziati, a vario titolo, dei reati di sequestro di persona a scopo di estorsione, occupazione arbitraria di edifici, riciclaggio, estorsione, rapina e lesioni personali, tutti aggravati dalla metodologia mafiosa. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

In questa notizia si parla di: napoli - polizia

Napoli, controlli della Polizia a Mergellina: identificate 300 persone e 6 sanzioni

Blitz anticamorra nel centro storico di Napoli, polizia a Forcella, 25 misure cautelari

Blitz anticamorra della Polizia a Napoli, 25 misure cautelari

Un 29enne è stato arrestato in corso Umberto I, in centro a Napoli, dalla Polizia di Stato - facebook.com Vai su Facebook

I poliziotti della #Squadramobile di Napoli e del commissariato di Scampia hanno arrestato tre persone di un clan camorristico per tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso. Rivendicarono arbitrariamente la proprietà di un autolavaggio #16settembre - X Vai su X

Napoli e Caserta, la Polizia di Stato esegue misure cautelari - Si comunica che nella mattinata odierna, a Napoli e in provincia di Caserta, la Polizia di Stato ha dato esecuzione a una ordinanza, emessa dal G. Riporta napolivillage.com

Napoli, due arresti della Polizia di Stato nella notte - Nella decorsa notte, la Polizia di Stato ha tratto in arresto 2 soggetti, di cui un 28enne di Capo Verde, con precedenti di polizia, per detenzione illecita ... Come scrive napolivillage.com