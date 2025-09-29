Napoli non bisogna farne un dramma anche se togliere De Bruyne è stato un errore

Ilnapolista.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La difesa inedita del Napoli si annebbia sin dall’inizio, come immersa in una nebbia improvvisa che rende difficile vedere e reagire. Al battesimo di Marianucci, il padrino è Pulisic: il livornese prima sbaglia il tempo dell’anticipo, poi si accartoccia su sé stesso, come se il peso della partita lo piegasse subito. Paradossale, quasi surreale, ma il Milan segna due volte contro un Napoli che, in quei frangenti, sembra più una statuina di Subbuteo che una squadra viva. Immobili, fermi, come congelati. Eppure sono ragazzi: cresceranno, impareranno, si faranno. Chi dice che il Milan abbia dominato, mente a sé stesso. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

napoli non bisogna farne un dramma anche se togliere de bruyne 232 stato un errore

© Ilnapolista.it - Napoli, non bisogna farne un dramma anche se togliere De Bruyne è stato un errore

In questa notizia si parla di: napoli - bisogna

“Bisogna chiudere presto”, futuro Lucca: Napoli avvisato

Marcolin fa la sua griglia scudetto: «Napoli primo, ma bisogna capire una cosa sull’Inter»

“All’aeroporto di Napoli bisogna camminare quasi un chilometro per prendere un taxi”: la denuncia dei tassisti

napoli bisogna farne drammaNapoli, Manfredi: «Tunnel metro perforato una cosa improvvida» - Quando si fanno le opere pubbliche ci vuole sempre grande attenzione. msn.com scrive

"Ennesimo dramma. Bisogna fare di più sulla sicurezza" - Messaggi di cordoglio e dolore per la tragedia di Napoli dalle istituzioni, dagli esponenti della maggioranza e delle opposizioni. rainews.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Napoli Bisogna Farne Dramma