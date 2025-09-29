La difesa inedita del Napoli si annebbia sin dall’inizio, come immersa in una nebbia improvvisa che rende difficile vedere e reagire. Al battesimo di Marianucci, il padrino è Pulisic: il livornese prima sbaglia il tempo dell’anticipo, poi si accartoccia su sé stesso, come se il peso della partita lo piegasse subito. Paradossale, quasi surreale, ma il Milan segna due volte contro un Napoli che, in quei frangenti, sembra più una statuina di Subbuteo che una squadra viva. Immobili, fermi, come congelati. Eppure sono ragazzi: cresceranno, impareranno, si faranno. Chi dice che il Milan abbia dominato, mente a sé stesso. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Napoli, non bisogna farne un dramma anche se togliere De Bruyne è stato un errore