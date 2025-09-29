Napoli lite dopo un tamponamento | accoltellato 54enne che tenta di separare conducenti
(Adnkronos) – Tenta di separare due persone durante una lite per motivi di viabilità, accoltellato 54enne in provincia di Napoli. È accaduto domenica sera a Pomigliano d'Arco, dopo un tamponamento che ha coinvolto due auto. Dopo l'incidente – è la ricostruzione – sarebbe scoppiata una lite tra i due conducenti, alla quale hanno assistito alcuni . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
