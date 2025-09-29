Il Napoli tra due giorni affronterà lo Sporting in Champions League: pronta una rivoluzione nell’undici iniziale varata da mister Conte Il Napoli non è riuscito a dar continuità alla striscia di vittorie in Serie A di questo avvio di stagione. Gli azzurri, infatti, sono usciti sconfitti dalla trasferta in casa del Milan, a San Siro. I rossoneri di Max Allegri hanno trionfato per 2-1 nonostante l’inferiorità numerica arrivata nel secondo tempo per un’ingenuità di Estupinian, ed ora hanno agganciato i partenopei al primo posto. La partita ha visto gli azzurri pagare alcuni errori individuali e di reparto, e a nulla è servita – se non per il morale – la reazione intravista nella ripresa, che ha portato anche alla rete di Kevin De Bruyne su rigore. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli, l’attenzione é già sulla Champions: al via la rivoluzione di Conte!