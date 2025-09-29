Napoli incidente a Capodimonte tra due auto e uno scooter | persona in fin di vita

Grave incidente questa mattina a Capodimonte. Coinvolti tre veicoli. Si tratterebbe – come anticipa Il Mattino – di due automobili e uno scooter. Una persona verserebbe in gravi condizioni.   L’impatto è avvenuto a poche centinaia di metri da dove . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

napoli incidente a capodimonte tra due auto e uno scooter persona in fin di vita

© Teleclubitalia.it - Napoli, incidente a Capodimonte tra due auto e uno scooter: persona in fin di vita

