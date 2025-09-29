Napoli il turnover non va Nervi tesissimi fra Conte e De Bruyne

Napoli, 29 settembre 2025 - Dall'ipotesi del primo tentativo di fuga al sorpasso incassato dal Milan: pur nel contesto di un quadro ancora estremamente parziale, figlio del calendario della Serie A e di quello dell'anno, la prima sconfitta del Napoli non è indolore e non solo per la classifica, che ora al comando vede appunto i rossoneri. Al di là del passo falso, sono molte le questioni che Antonio Conte e il suo staff dovranno analizzare con riferimento al campionato ma anche alla Champions League. Il turnover, ma non solo: un primo tempo complicato per il Napoli. Si comincia dal turnover, un po' l'ancora di salvezza e un po', al contempo, lo spauracchio di ogni allenatore quando gli impegni si accavallano. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Napoli, il turnover non va. Nervi tesissimi fra Conte e De Bruyne

In questa notizia si parla di: napoli - turnover

Napoli, chance vetta col Pisa: Conte pensa al turnover

Napoli, Conte fa dietrofront: niente turnover, c’è la fuga in palio

Allegri pensa già al Napoli, arriva il turnover in Coppa Italia: chi riposa

L’impatto del Napoli di Conte con il doppio impegno e con il turnover, infatti, non è stato del tutto positivo: c’è la quarta vittoria in campionato, ma una partita più tesa e in bilico di quanto fosse lecito aspettarsi dato il percorso e l’organico a disposizione delle du - facebook.com Vai su Facebook

#NapoliPisa: gli azzurri al Maradona cercano la vetta solitaria della classifica #Conte prepara il turnover: oltre #Lucca, possibili altri due cambi in attacco… https://napolinetwork.com/analisi/napoli-pisa-azzurri-al-maradona-per-la-vetta-solitaria/… @_F - X Vai su X

Napoli, il turnover non va. Nervi tesissimi fra Conte e De Bruyne - La sconfitta contro il Milan, la prima in campionato, porta in dote tanti grattacapi al tecnico azzurro: a cominciare dal rapporto con il belga ... Da sport.quotidiano.net

Napoli, sei partite in 22 giorni: il turnover e le carte di Conte per le rotazioni - E sebbene la stagione sia appena iniziata, sembra la definizione più adatta a inquadrare il periodo: da quando è lui l’allenatore, la squadra non ha mai ... Si legge su corrieredellosport.it