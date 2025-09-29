Un talento del Napoli continua a sorprendere in questo avvio di stagione ed è in procinto di prendersi la scena: il futuro è nelle sue mani Il mercato effettuato dal Napoli in questa stagione estiva ha sicuramente del positivo. Chiunque arrivato, finora, nel suo possibile e massimo, ha dato un contributo alla rosa. Il club campione d’Italia però ha anche l’obiettivo di siglare un progetto vincente a lungo termine, puntando su calciatori di grande prospettiva. Uno tra questi, sin dal suo arrivo, ha portato con sé tanto entusiasmo per via dell’immenso potenziale. Prelevato dalla corte dei rivali della Juventus, ora per lui ci si aspetta il meglio con la maglia azzurra. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli, il talento azzurro continua a brillare e sorprende tutti: il futuro è suo