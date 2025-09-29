Napoli era geloso del nuovo compagno della madre | le dà fuoco e la uccide arrestato 37enne

Il sospetto è stato sottoposto a perizia psichiatrica e ritenuto capace di intendere e di volere, seppur affetto da schizofrenia paranoidea. Si trova ora in carcere. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Napoli, era geloso del nuovo compagno della madre: le dà fuoco e la uccide, arrestato 37enne

In questa notizia si parla di: napoli - geloso

