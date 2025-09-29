Napoli due arresti nella notte | droga e resistenza alla Polizia

Operazioni della Polizia di Stato tra piazza Dante e via Roma verso Scampia. Nella notte la Polizia di Stato ha arrestato un 28enne originario di Capo Verde, già noto alle forze dell’ordine, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante un servizio di controllo in piazza Dante, hanno notato l’uomo mentre cedeva qualcosa in cambio di una banconota. Fermato subito dopo, è stato trovato in possesso di 4 involucri di hashish (circa 10 grammi), 5 dosi di cocaina (circa 3 grammi) e 10 euro in contanti. Inseguimento e arresto a Scampia. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it