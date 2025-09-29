I carabinieri della stazione di Afragola (Napoli) hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 37enne gravemente indiziato dell'omicidio della madre. La donna era stata ricoverata lo scorso 31 luglio per ustioni di terzo grado su quasi tutto il corpo, cui era seguita la morte in data 15 agosto. I vigili del fuoco, intervenuti nell'immediatezza dei fatti, avevano riscontrato che la donna aveva verosimilmente tentato il suicidio, trovando all'interno dell'abitazione solo il figlio che, nell'immediatezza, aveva dichiarato di aver cercato di soccorrere la madre tentando di spegnere le fiamme. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

Napoli, donna morta per gravi ustioni: arrestato il figlio 37enne per omicidio