Napoli Di Lorenzo interviene e non lascia più dubbi | il capitano si è esposto sul caso De Bruyne

Spazionapoli.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’atteggiamento di Kevin De Bruyne al momento della sostituzione continua a tenere banco in casa Napoli. A chiarire il tutto, ci ha pensato il capitano Giovanni Di Lorenzo.  Sono ore molto calde per il Napoli. La sconfitta rimediata a San Siro contro il Milan pesa e non poco. La prestazione non è stata ottimale nel primo tempo, con gli azzurri che hanno pagato a caro prezzo alcuni errori difensivi e non. A preoccupare i tifosi, però, è il possibile “caso” De Bruyne. Quest’ultimo, è apparso molto amareggiato al momento della sostituzione e la risposta di Conte non è tardata ad arrivare. A chiarire il tutto, ci ha pensato il capitano Giovanni Di Lorenzo. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

