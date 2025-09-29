Napoli Di Lorenzo interviene e non lascia più dubbi | il capitano si è esposto sul caso De Bruyne

L’atteggiamento di Kevin De Bruyne al momento della sostituzione continua a tenere banco in casa Napoli. A chiarire il tutto, ci ha pensato il capitano Giovanni Di Lorenzo. Sono ore molto calde per il Napoli. La sconfitta rimediata a San Siro contro il Milan pesa e non poco. La prestazione non è stata ottimale nel primo tempo, con gli azzurri che hanno pagato a caro prezzo alcuni errori difensivi e non. A preoccupare i tifosi, però, è il possibile “caso” De Bruyne. Quest’ultimo, è apparso molto amareggiato al momento della sostituzione e la risposta di Conte non è tardata ad arrivare. A chiarire il tutto, ci ha pensato il capitano Giovanni Di Lorenzo. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

