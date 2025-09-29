Il Napoli potrebbe cambiare faccia in vista del prossimo impegno di Champions League e a finire in panchina potrebbe essere un top di Conte Il Napoli ha dovuto arrestare la propria corsa in Serie A, dopo le quattro vittorie consecutive di inizio stagione. Gli azzurri nella serata di ieri hanno affrontato il Milan a San Siro, e purtroppo le cose non sono andate nel migliore dei modi. I rossoneri guidati da Massimiliano Allegri, infatti, hanno centrato un importantissimo successo per 2-1, nonostante l’inferiorità numerica arrivata nel secondo tempo per il fallo da rigore di Estupinian. La partita ha visto gli azzurri subire le ripartenze letali del Diavolo nella prima frazione di gioco, conclusa sul 2-0 per i padroni di casa, mentre nella ripresa è arrivata una reazione importante che ha portato alla rete di Kevin De Bruyne su rigore per il 2-1 finale. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli, dal cambio modulo alle modifiche di formazione: così un top player può finire in panchina