Napoli dal cambio modulo alle modifiche di formazione | così un top player può finire in panchina
Il Napoli potrebbe cambiare faccia in vista del prossimo impegno di Champions League e a finire in panchina potrebbe essere un top di Conte Il Napoli ha dovuto arrestare la propria corsa in Serie A, dopo le quattro vittorie consecutive di inizio stagione. Gli azzurri nella serata di ieri hanno affrontato il Milan a San Siro, e purtroppo le cose non sono andate nel migliore dei modi. I rossoneri guidati da Massimiliano Allegri, infatti, hanno centrato un importantissimo successo per 2-1, nonostante l’inferiorità numerica arrivata nel secondo tempo per il fallo da rigore di Estupinian. La partita ha visto gli azzurri subire le ripartenze letali del Diavolo nella prima frazione di gioco, conclusa sul 2-0 per i padroni di casa, mentre nella ripresa è arrivata una reazione importante che ha portato alla rete di Kevin De Bruyne su rigore per il 2-1 finale. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
In questa notizia si parla di: napoli - cambio
Mazzette al dirigente di tre Comuni tra Napoli e Caserta in cambio di appalti: 11 indagati
Shaila Gatta, flirt con Folorunsho del Napoli: “Ne cambio sei a settimana”
LIVE – Napoli-Brest 0-2: primo cambio per gli azzurri
Milan-Napoli, Conte sul cambio di De Bruyne: "Contrariato? Spero per il risultato o..." #SkySport #MilanNapoli #Conte #DeBruyne #SerieA - X Vai su X
#DEBRUYNE FURIOSO PER IL CAMBIO Il centrocampista del #Napoli, al momento della sostituzione, non ha apprezzato particolarmente la scelta del suo allenatore criticando con ampi gesti (e anche qualche parolaccia in inglese) la decisione di #Conte - facebook.com Vai su Facebook
Napoli, Conte pensa a turnover e cambio modulo: le novità verso il Pisa - Napoli Pisa – In questa 4^ giornata di Serie A il Napoli sarà impegnato nel posticipo del lunedì al Maradona contro il Pisa. fantamaster.it scrive
Da Pisa - Gilardino valuta il cambio modulo per il Napoli: le ultime - A "1 Football Club", programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Giuseppe Boi, giornalista del quotidiano Il Tirreno. Scrive msn.com