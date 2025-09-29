Napoli città della musica fa schifo E chi c’è dietro? La Prefettura apre un’istruttoria Era ora Dopo 4 anni che a Piazza Plebiscito sparano decibel e fuochi d’artificio sotto le poltrone incollate al…vabbè avete capito…

29 set 2025

Fate silenzio. A Napoli si fa la colletta per comprare apparecchi acustici a Sua Signoria, il prefetto Michele Di Bari, che dopo quasi tre anni dalla sua nomina, non sente. Qui é la politica che fa Sistema: non Sentire e non Vedere. Né lui, garante dell’ordine e sicurezza pubblica, né la Sovrintende. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

'Napoli città della musica' live festival - Napoli ritorna ad essere protagonista della scena musicale estiva con la seconda edizione di Napoli Città della Musica Live Festival, in programma nei mesi di giugno, luglio e settembre. Lo riporta ansa.it

