Napoli cinque calciatori saltano ufficialmente lo Sporting | anche Spinazzola ed Olivera a rischio?
Napoli in piena emergenza difensiva alla vigilia della Champions League. Le scelte obbligate di Antonio Conte nascono da una situazione delicata: Buongiorno e Rrahmani non recuperano, mentre Di Lorenzo dovrà restare fermo per squalifica. A complicare ulteriormente il quadro ci sono anche Marianucci e Mazzocchi, esclusi dalla lista UEFA. Il Corriere dello Sport sottolinea l’allarme . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it
In questa notizia si parla di: napoli - cinque
Parte domani contro l'Arezzo il ciclo delle cinque amichevoli estive del Napoli
Nuove interdittive antimafia tra Giugliano, Villaricca e Napoli: colpite cinque aziende
Napoli, ufficializzate le cinque amichevoli in ritiro: Arezzo, Catanzaro, Stade Brestois, Girona, Olympiakos
Il presidente del Movimento Cinque Stelle, Giuseppe Conte, ha partecipato insieme al sindaco di Napoli Gaetano Manfredi e al candidato del centrosinistra per la presidenza della Regione Campania, Roberto Fico, all’evento “IDIA- IA per il bene comune”. #il - facebook.com Vai su Facebook
Musetti ha perso tutte le ultime cinque finali disputate. L'ultimo titolo risale al 2022, l'ATP 250 di Napoli. Nel mentre, in realtà, ha vinto due volte la Coppa Davis con l'Italia e un bronzo olimpico di grande valore. Questa maledizione si spezzerà presto, ne siamo - X Vai su X
Napoli, cinque calciatori saltano ufficialmente lo Sporting: anche Spinazzola ed Olivera a rischio? - Le scelte obbligate di Antonio Conte nascono da una situazione delicata: ... Secondo dailynews24.it
Milan, niente forzature per Leao: può saltare anche il Napoli - Leao vive ancora una forma fisica precaria ed è fermo da oltre un mese. Segnala fantacalcio.it