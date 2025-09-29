Napoli che gioia per l’ex calciatore azzurro | gol stupendo in campionato!

Il campionato continua a regalare gioie e sorprese, con ora un ex calciatore azzurro al centro dei riflettori: gol magnifico in partita Il Napoli durante questa sessione estiva di calciomercato, ha dovuto dire addio ad alcuni perni dei due Scudetti conquistati in pochissimi anni. L’amore dei tifosi, verso di loro, non mancherà mai, soprattutto perché hanno esaudito il desiderio di un’intera città. Il calore del pubblico napoletano si conosce, va oltre ogni cosa. Qualunque calciatore che indossa la maglia azzurra diventa parte del popolo e ne sente subito l’affetto. Parma – Torino, gioia per l’ex azzurro: eurogol nella sfida. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Napoli, che gioia per l’ex calciatore azzurro: gol stupendo in campionato!

In questa notizia si parla di: napoli - gioia

Napoli-Gioia Tauro, l'asse con gli interporti: nuovo hub di sviluppo in italia

Ndoye al Napoli, l’annuncio è chiaro: gioia Conte

Napoli scatenato: altra gioia dopo Sassuolo

Serie A, Milan-Napoli 2-1: un super Pulisic fa esplodere di gioia i rossoneri Per i rossoneri gol di Saelemaekers e Pulisic, il Napoli ha dimezzato con De Bruyne su rigore - facebook.com Vai su Facebook

L'ELOGIO - Gioia: "Conte il miglior allenatore italiano, a Napoli l'ho trovato molto cambiato, aggiornato e migliorato" https://ift.tt/3pMzbEX - X Vai su X

Calciomercato Napoli, Hojlund a un passo: primo sì di calciatore e Manchester United - Quello di ieri è stato un lunedì importante, come già preannunciato: con De Laurentiis e Manna a trattare sia con Rasmus Hojlund che con il Manchester ... Come scrive ilmattino.it