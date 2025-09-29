Napoli che gioia per l’ex calciatore azzurro | gol stupendo in campionato!

Il campionato continua a regalare gioie e sorprese, con ora un ex calciatore azzurro al centro dei riflettori: gol magnifico in partita Il Napoli durante questa sessione estiva di calciomercato, ha dovuto dire addio ad alcuni perni dei due Scudetti conquistati in pochissimi anni. L’amore dei tifosi, verso di loro, non mancherà mai, soprattutto perché hanno esaudito il desiderio di un’intera città. Il calore del pubblico napoletano si conosce, va oltre ogni cosa. Qualunque calciatore che indossa la maglia azzurra diventa parte del popolo e ne sente subito l’affetto. Parma – Torino, gioia per l’ex azzurro: eurogol nella sfida. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

