Il Napoli mercoledì affronterà lo Sporting Lisbona per il secondo match di Champions League della stagione. Gli azzurri dovranno sopperire alle mancanze in difesa, dato che Giovanni Di Lorenzo è squalificato e Rrahmani e Buongiorno saranno indisponibili. Ieri contro il Milan ha giocato Marianucci per risparmiare Beukema, ma l’ex Empoli non è in lista Champions. Da sciogliere il dubbio anche su chi sostituirà il capitano azzurro. Emergenza in difesa per il Napoli anche in Champions. La Gazzetta dello Sport scrive: La serata di Milano ha dato risposte negative per quanto riguarda i singoli e in ottica Champions League è logico aspettarsi una nuova mini-rivoluzione. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Napoli, Beukema è l’unica certezza in difesa contro lo Sporting in Champions (Gazzetta)