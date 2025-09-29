Napoli Beukema è l’unica certezza in difesa contro lo Sporting in Champions Gazzetta
Il Napoli mercoledì affronterà lo Sporting Lisbona per il secondo match di Champions League della stagione. Gli azzurri dovranno sopperire alle mancanze in difesa, dato che Giovanni Di Lorenzo è squalificato e Rrahmani e Buongiorno saranno indisponibili. Ieri contro il Milan ha giocato Marianucci per risparmiare Beukema, ma l’ex Empoli non è in lista Champions. Da sciogliere il dubbio anche su chi sostituirà il capitano azzurro. Emergenza in difesa per il Napoli anche in Champions. La Gazzetta dello Sport scrive: La serata di Milano ha dato risposte negative per quanto riguarda i singoli e in ottica Champions League è logico aspettarsi una nuova mini-rivoluzione. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
