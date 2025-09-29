Napoli arrestato a Scampia 42enne | deve scontare oltre 4 anni per estorsione e maltrattamenti
La Polizia di Stato esegue un provvedimento della Procura di Napoli: l’uomo condannato per reati commessi tra il 2007 e il 2019. Napoli Scampia – Nella mattinata del 27 settembre, la Polizia di Stato ha arrestato un 42enne napoletano in esecuzione di un provvedimento di determinazione di pene concorrenti. A diffondere la notizia una comunicazione della Questura di Napoli. Nello specifico, gli agenti della Squadra Mobile hanno eseguito nei confronti dell’uomo il provvedimento, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli – Ufficio Esecuzioni Penali – secondo il quale, il 42enne dovrà espiare la pena di 4 anni, 5 mesi e 29 giorni di reclusione per tentata estorsione, estorsione e maltrattamenti in famiglia, reati commessi a Napoli tra il 2007 ed il 2019. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
In questa notizia si parla di: napoli - arrestato
Napoli, San Pietro a Patierno, dà in escandescenza e aggredisce i poliziotti: arrestato 41enne
Napoli, pusher arrestato in piazza Bellini: 23enne in manette
Napoli, aggredisce militari in piazza del Gesù: arrestato 47enne
Un 29enne è stato arrestato in corso Umberto I, in centro a Napoli, dalla Polizia di Stato - facebook.com Vai su Facebook
Napoli, 17enne aggredisce ex compagno a martellate a scuola: arrestato #napoli - X Vai su X
Scampia, dovrà scontare oltre 4 anni di reclusione: arrestato - Nella scorsa mattinata, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 42enne napoletano in esecuzione di un provvedimento di determinazione di pene concorrenti. Secondo napolivillage.com
Napoli, in auto con 800 grammi di cocaina: arrestato a Scampia - In auto aveva circa 800 grammi di cocaina oltre 5mila euro: arrestato, nel quartiere Scampia di Napoli, un 40enne con precedenti di polizia anche specifici. Da ilmattino.it