Napoli arrestato a Scampia 42enne | deve scontare oltre 4 anni per estorsione e maltrattamenti

La Polizia di Stato esegue un provvedimento della Procura di Napoli: l’uomo condannato per reati commessi tra il 2007 e il 2019. Napoli Scampia – Nella mattinata del 27 settembre, la Polizia di Stato ha arrestato un 42enne napoletano in esecuzione di un provvedimento di determinazione di pene concorrenti. A diffondere la notizia una comunicazione della Questura di Napoli. Nello specifico, gli agenti della Squadra Mobile hanno eseguito nei confronti dell’uomo il provvedimento, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli – Ufficio Esecuzioni Penali – secondo il quale, il 42enne dovrà espiare la pena di 4 anni, 5 mesi e 29 giorni di reclusione per tentata estorsione, estorsione e maltrattamenti in famiglia, reati commessi a Napoli tra il 2007 ed il 2019. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it