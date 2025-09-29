Napoli Ambrosini controcorrente su De Bruyne | Non sono d’accordo

Non è passata inosservata l’opinione espressa da Massimo Ambrosini sulle prestazioni di Kevin De Bruyne: le sue parole A correre in difesa di Kevin De Bruyne, è stato anche Massimo Ambrosini. L’ex calciatore – ed oggi opinionista – ha espresso la propria opinione a seguito di un’intervista interessante. Le prestazioni di Kevin De Bruyne, per molti, non sono state delle migliori in questo avvio di stagione. C’è chi pensava che il belga potesse portare una nuova energia a questo Napoli, cosa che non sembra essere avvenuta. Il gioco dell’ex Manchester City ha nascosto anche l’immensa potenzialità di Scott McTominay. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Napoli, Ambrosini controcorrente su De Bruyne: “Non sono d’accordo”

In questa notizia si parla di: napoli - ambrosini

Ambrosini non ha alcun dubbio: «Scudetto? Inter e Napoli più forti, ma qualcuno può inserirsi. E con la Juve…»

Inter, Ambrosini: “Scudetto? Inter e Napoli le più forti”

#Ambrosini si interroga: “@acmilan, ora come inserirai @RafaeLeao7?”. Poi la confessione su #Rabiot - #MilanNapoli #ACMilan #Milan #SempreMilan #RafaelLeao #RafaLeao #Leao - X Vai su X

Allegri: "Napoli? È solo l'inizio. Alla Juve non ci penso, ma sarà meraviglioso". Poi il siparietto con Ambrosini - facebook.com Vai su Facebook

Allegri: "Napoli? È solo l'inizio. Alla Juve non ci penso, ma sarà meraviglioso". Poi il siparietto con Ambrosini - 1 a San Siro con un primo tempo di grande qualità e un secondo di soff ... Da msn.com

Ambrosini: «Napoli e Inter favorite, il Como è una bellezza Milan che brutta sorpresa» - Di ritorno da una vacanza on the road negli States, Massimo Ambrosini — opinionista di punta nella squadra di talent di Dazn — sale in cattedra e dal suo osservatorio privilegiato esprime le iniziali ... Riporta corriere.it