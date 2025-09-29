Napoli | Al concerto con in tasca il coltello Carabinieri denunciano 15enne a piazza Plebiscito

Controlli nella movida a Napoli: 15enne con coltello a serramanico a Piazza Plebiscito, denunciato e affidato ai genitori. Ha 15 anni e si trova a piazza Plebiscito durante il concerto. E’ in compagnia di altri amici quando tra la musica e la folla viene controllato dai carabinieri della compagnia Napoli centro. Nelle sue tasche 1 coltello a serramanico e la consapevolezza che la serata si è interrotta bruscamente. Il ragazzino è stato denunciato per poi essere affidato ai genitori. I carabinieri hanno continuato i controlli a largo raggio nella movida partenopea tra le strade del centro storico e nell’area dei baretti di Chiaia. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

