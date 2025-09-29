Napoli | Al concerto con in tasca il coltello Carabinieri denunciano 15enne a piazza Plebiscito
Controlli nella movida a Napoli: 15enne con coltello a serramanico a Piazza Plebiscito, denunciato e affidato ai genitori. Ha 15 anni e si trova a piazza Plebiscito durante il concerto. E’ in compagnia di altri amici quando tra la musica e la folla viene controllato dai carabinieri della compagnia Napoli centro. Nelle sue tasche 1 coltello a serramanico e la consapevolezza che la serata si è interrotta bruscamente. Il ragazzino è stato denunciato per poi essere affidato ai genitori. I carabinieri hanno continuato i controlli a largo raggio nella movida partenopea tra le strade del centro storico e nell’area dei baretti di Chiaia. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
In questa notizia si parla di: napoli - concerto
Concerto 50 Cent a Napoli annullato: l’artista svela la motivazione, è polemica
Napoli, salta anche il concerto di 50 Cent in Piazza Plebiscito: “Organizzatori non hanno rispettato gli accordi”
“Gli organizzatori dell’evento a Napoli non hanno rispettato i termini concordati”: anche 50 Cent annulla il concerto dopo John Legend e Mary J Blige
Questa sera, in contemporanea con Milan-Napoli, Gigi D'Alessio sarà in concerto a Napoli a Piazza del Plebiscito Il cantante napoletano però non si perde d'animo e ha già trovato il modo per seguire il match #GigiDAlessio #MilanNapoli #SSCNapoli - facebook.com Vai su Facebook
Napoli, al concerto in Piazza Plebiscito con un coltello in tasca: denunciato 15enne - Quindicenne con un coltello a serramanico a Piazza del Plebiscito durante il concerto. Da msn.com
Napoli, al concerto con in tasca il coltello: 15enne denunciato - È in compagnia di altri amici quando tra la musica e la folla viene controllato dai carabinieri ... Segnala napolivillage.com