Namibia enorme incendio brucia un terzo del Parco nazionale Etosha

Milano, 29 set. (askanews) - Un incendio ha bruciato un terzo del vasto Parco Nazionale Etosha in Namibia, che ospita 114 specie di mammiferi, tra cui il rinoceronte nero in grave pericolo di estinzione, e rappresenta un'importante attrazione turistica. Il governo ha inoltre schierato centinaia di soldati per contribuire a contenere la propagazione dell'incendio, divampato il 22 settembre e rapidamente propagatosi a causa dei forti venti e della vegetazione secca. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

