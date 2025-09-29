Nail Art | Le Tendenze e le Tecniche Must-Have del 2023

La nail art è un'arte raffinata che trasforma le unghie in autentiche opere d'arte. Con tecniche innovative e design creativi, ogni manicure diventa un'espressione personale di stile e bellezza. su Donne Magazine.

Scopri le Ultime Tendenze e Tecniche Imperdibili della Nail Art 2023

Nail art estiva: le nuove tendenze da seguire

Scopri le ultime tendenze nella nail art per unghie perfette

La rosé mocha nails tra le tendenze della stagione in arrivo. Un look delicato, perfetto per accogliere il cadere delle foglie.

Nail art: le nuove tendenze unghie da New York, Londra e Tokyo - È un dato di fatto: quando si tratta di stile personale, anche le più caute non dicono mai di "No" ad una manicure d’effetto. Scrive vogue.it

Unghie a mandorla: le manicure di tendenza della PE 2023 - «Le unghie a mandorla ricordano il seme da cui prendono il nome: sono caratterizzate dai lati sottili e affusolati e terminano in una punta arrotondata. Da iodonna.it