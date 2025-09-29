Nado Canuti artista del coraggio Mio cugino ne ha fatto un documentario

Mio cugino Daniele Farina ha realizzato da poco un documentario su Nado Canuti, Daniele è un fan di Sylvester Stallone ma per questo film ha scelto un ring diverso, il ring dell’arte e della vita. Non si vive di solo Rocky e “Adrianaaa”. Chi è Nado Canuti? Pochi cenni biografici: nato a Bettolle (vicino a Siena) il 6 agosto del 1929, all’età di 14 anni, Nado, giocando a calcio con i suoi amici, trova un ordigno inesploso, con l’imprudenza della fanciullezza lo maneggia e l’ordigno gli esplode addosso: la mano sinistra vola via e anche alcune dita della mano destra. Viene subito portato in ospedale e salvato per miracolo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Nado Canuti, artista del coraggio. Mio cugino ne ha fatto un documentario

In questa notizia si parla di: nado - canuti

La storia di Nado Canuti è una storia di resilienza, di arte, di umanità. A 13 anni, durante la guerra, perse sette dita per l’esplosione di un ordigno, evento che lo segnò per sempre ma non gli impedì di diventare uno scultore. Le vicende dell’artista sono raccont - facebook.com Vai su Facebook

Nado Canuti, artista del coraggio. Mio cugino ne ha fatto un documentario - Mio cugino Daniele Farina ha realizzato da poco un documentario su Nado Canuti, Daniele è un fan di Sylvester Stallone ma per questo film ha scelto un ring diverso, il ring dell’arte e della vita. Lo riporta ilfattoquotidiano.it

Nado Canuti. Bastano tre dita per "scolpire" una vita straordinaria - Durante il secondo conflitto mondiale, Nado Canuti è un adolescente e la sua vita cambia all'improvviso: perde sette d ... Come scrive ilbolive.unipd.it