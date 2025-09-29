MVP | Cerchiamo un profilo giovane e high flyer per la Hurt Syndicate

In AEW non si può non fare a meno di notare l’impatto che ha avuto la Hurt Syndicate dalla sua nascita, per mano di MVP. Il dominio della categoria tag team e la storyline con MJF sono i punti salienti della loro carriera fin’ora. Ma quello che i fan stanno chiedendo è: se ci sia ancora la possibilità di vedere un nuovo membro nella stable. Con Cedic Alexander sfumato per ricreare la Hurt Business made in WWE, MVP fa il punto della situazione. Purtroppo non sarà Cedic Alexander. Parlando con Jimmy V3, MVP si è soffermato sul mancato acquisto di Cedic Alexander e sulle caratteristiche che deve avere il papabile nuovo membro della fazione: “Avremmo adorato avere di nuovo Cedic Alexander, ma noi non ci occupiamo delle assunzioni, è compito di Tony Khan. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

