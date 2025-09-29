Mutuo senza piano di ammortamento stop all' esecuzione immobiliare | la decisione del tribunale di Teramo
Sospeso il decreto ingiuntivo e arrestata l’esecuzione immobiliare in capo a un cittadino teramano perché, al momento della sottoscrizione del muto a tasso variabile per l'acquisto, non ci sarebbe stato il piano di ammortamento che avrebbe determinato una non corretta rateizzazione sul fronte. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
In questa notizia si parla di: mutuo - piano
Case ai giovani? Finora solo col mutuo di mamma e papà. Ecco perché il piano del governo è una svolta necessaria
"Strade a pezzi, il piano asfalti per risolvere" Un mutuo di tre milioni da restituire in 15 anni con rate semestrali di 131.111 euro e con un milione di interessi passivi. Un debito che graverà sui cittadini vastesi fino al 2040 e che, secondo le minoranze, si sarebbe - facebook.com Vai su Facebook
Perché la Cassazione dice sì al piano di ammortamento alla francese - Con la sentenza 15130 del 29 maggio 2024 la Corte di Cassazione si è pronunciata a Sezioni Unite su una questione particolarmente dibattuta negli ultimi anni: la legittimità o meno dei mutui con ... Si legge su milanofinanza.it