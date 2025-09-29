Musica usata per attaccare le barche | le notti a bordo della Flotilla sulle note degli ABBA e di Bob Marley

Fanpage.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Forze esterne alla Globlal Flotilla entrano nelle radio di bordo e bloccano le comunicazione fra le barche trasmettendo musiche degli Abba e di Bob Marley. Lo hanno fatto in concomitanza degli attacchi dei droni dei giorni scorsi, e stanno continuando anche ora con l'obiettivo di genere il panico a bordo delle imbarcazioni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: musica - usata

musica usata attaccare barcheMusica usata per attaccare le barche: le notti a bordo della Flotilla sulle note degli ABBA e di Bob Marley - Forze esterne alla Globlal Flotilla entrano nelle radio di bordo e bloccano le comunicazione fra le barche trasmettendo musiche degli Abba e di Bob Marley ... Riporta fanpage.it

musica usata attaccare barcheAttaccata la Flotilla: colpita anche la barca coi i parlamentari M5s e Avs e la ‘nostra’ Otaria. “L’Onu ci dia scorta e osservatori diplomatici” - 50 greche, nelle acque internazionali a sud della punta occidentale di Creta, alcuni ordigni sono esplosi sopra la barca Otaria su cui mi ... Secondo ilfattoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Musica Usata Attaccare Barche