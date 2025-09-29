Musica e solidarietà Sonia La Blasca live per la piccola Ayeda | concerto il 19 ottobre al nuovo Teatro Orione

Sabato 19 ottobre 2025, alle ore 21.00, al Nuovo Teatro Orione di Palermo, la cantautrice Sonia La Blasca presenterà in prima assoluta il suo nuovo progetto musicale.L’attesissimo spettacolo, intitolato Sonia La Blasca Live, è l’occasione per immergersi nelle sonorità e nelle storie della. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Sonia La Blasca, musica e solidarietà - La musica di Sonia La Blasca nasce dal desiderio di raccontare storie di amore e resilienza, e oggi diventa anche “uno strumento concreto per sostenere chi lotta per la vita. Lo riporta livesicilia.it