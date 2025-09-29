Musica e parole senza barriere | In scena lo spettacolo di Moni Ovadia e Raffaello Bellavista
Dopo il trionfo del ritorno dell’opera al teatro Masini di Faenza, con la rappresentazione de “L’elisir d’amore” di Gaetano Donizetti accolta da applausi a scena aperta e da una calorosa standing ovation finale, il festival “Suoni e Parole: un simposio informale tra le Pietre di Luna” approda a. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
In questa notizia si parla di: musica - parole
Musica e parole al CUBO (live). Sul palco le storie di Ron e Venuti
Mugello, torna il festival Foglia Tonda tra arte, musica e parole
Musica e parole nel borgo: teatro, letteratura, cinema e musica nel cuore di Montesilvano
LA PIAZZA UNIVERSALE È dedicata a “La vita in scena: parole e musica” la quinta edizione del seminario di alta formazione La piazza universale - Bagnacavallo, che si svolgerà dall’1 al 4 ottobre presso l’ex convento di San Francesco, la Biblioteca Taroni - facebook.com Vai su Facebook
Musica senza barriere. Rock, pop e tante risate - E il comico Loris Fabiani porterà in scena lo spettacolo “Quid Ridet? ilgiorno.it scrive
Il tenore Pietersteiner: “La musica senza barriere, canto per combattere il tabù della sordità” - Dopo ogni nuovo intervento, racconta il giovane musicista, l’infezione tornava, puntualmente. Secondo repubblica.it