Musica e motori in villa a Foggia con ‘Black Bison 2025’

In villa comunale a Foggia motori e rock con ‘Black Bison 2025’, l’evento biker organizzato dagli ‘Indian Bikers MC Foggia’, presenti sul territorio da 20 anni, che promette di far vibrare la città a ritmo di rock e motori. L’appuntamento è per il giorno 11 ottobre a partire dalle 18. Sul palco. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

In questa notizia si parla di: musica - motori

Yamaha, un tuffo nel Campus dei due mondi: motori e musica, che sinergia

Musica e motori da oltre 50 anni. Il viaggio nel tempo dei 4ConTorti

Musica, tornei, motori e buon cibo: a Baura arriva la Sagra di San Lorenzo

? Nel rombo dei motori, il ricordo di Maury Sabato 27 settembre, Castellino Tanaro torna ad accendersi per il 9° Memorial Maury: una giornata speciale tra amicizia, motori e musica, per celebrare insieme la passione di una vita. - facebook.com Vai su Facebook

FOGGIA Black Bison 2025: Rock, Motori e Libertà nella villa comunale di Foggia - Black Bison 2025 è pensato non solo per i biker, ma per chiunque desideri vivere una giornata diversa, all’insegna della libertà e del divertimento. Scrive statoquotidiano.it

Foggia, musica al «Giordano» per un mondo di pace - Diceva Schopenhauer che “colui che ha una grande ricchezza in se stesso è come una stanza pronta per la festa di Natale, luminosa, calda e gaia”. Riporta lagazzettadelmezzogiorno.it