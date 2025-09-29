Musetti-Tien | orario precedenti e dove vederla in tv

(Adnkronos) – Lorenzo Musetti scende in campo a Pechino. Il tennista azzurro sfida oggi, lunedì 29 settembre, lo statunitense Learner Tien, numero 52 del mondo, – in diretta tv e streaming – nei quarti di finale dell'Atp 500 cinese. Nei turni precedenti del torneo Musetti, che ricopre la nona posizione nel ranking, ha battuto due . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

