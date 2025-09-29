Musetti si ritira per infortunio il pubblico non perdona e si vendica | epilogo triste a Pechino

Fanpage.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Musetti si ritira contro Tien a Pechino per un infortunio: fischi e contestazioni del pubblico cinese dopo le polemiche dei giorni scorsi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: musetti - ritira

Us Open 2025, Musetti agli ottavi: Cobolli si ritira nel terzo set

Us Open, Cobolli si ritira contro Musetti. Il toscano va agli ottavi e chiede applausi per l’amico-rivale

US Open 2025, Lorenzo Musetti approda agli ottavi: Flavio Cobolli si ritira nel corso del terzo set

musetti ritira infortunio pubblicoMusetti si ritira per infortunio, il pubblico non perdona e si vendica: epilogo triste a Pechino - Musetti si ritira contro Tien a Pechino per un infortunio: fischi e contestazioni del pubblico cinese dopo le polemiche dei giorni scorsi ... Riporta fanpage.it

musetti ritira infortunio pubblicoMusetti si ritira contro Tien e il pubblico di Pechino si vendica degli insulti: Lorenzo fischiato all’uscita - Un'infortunio costringe Musetti al ritiro contro Tien in seguito al quale si scatena la reazione del pubblico di Pechino che si vendica degli insulti di Lorenzo fischiandolo ... Da sport.virgilio.it

Cerca Video su questo argomento: Musetti Ritira Infortunio Pubblico