Musetti sfida Tien a Pechino | quarto di finale tra talento e prospettive
Pechino è di nuovo il centro del tennis mondiale: oggi, 29 settembre, Lorenzo Musetti affronta lo statunitense Learner Tien per un posto in semifinale dell'ATP 500. La sfida, che non ha precedenti diretti, accende l'interesse degli appassionati italiani e internazionali, complici un orario europeo inusuale e una posta in palio che può cambiare la stagione .
LIVE Sinner-Musetti, US Open 2025 in DIRETTA: Osaka avanti di un set contro Muchova, poi la sfida tra gli azzurri
Musetti lascia il centro. E apre in Borgo Giannotti “Una sfida in continuità“
Il momento difficile di Lorenzo Musetti: l’infortunio ha minato le certezze, la sfida è trovare competitività anche sul cemento
Niente derby italiano nei quarti di finale del 500 di Pechino. Flavio Cobolli si ferma agli ottavi: Learner Tien lo sconfigge con il punteggio di 6-3, 6-2 e aspetta il vincitore della sfida tra Musetti e Mannarino.
#Tennis #2025ChinaOpen Sfida all'ultimo punto tra Lorenzo Musetti che a Pechino ha battuto Giovanni Mpetshi Perricard. Partita combattutissima: alla fine la spunta l'azzurro per 2 set a 1. Parziali: 7-6 (7-3), 6-7 (4-7), 6-4 in favore del tennista di Carrara
Pronostico Tien-Musetti 29 Settembre: Quarti ATP Pechino 2025 - Si scende in campo, Lunedì 29 Settembre, per giocare i quarti di finale dell'ATP Pechino 2025: pronostico Tien-
Musetti-Tien: orario, precedenti e dove vederla in tv - Il tennista azzurro sfida oggi, lunedì 29 settembre, lo statunitense Learner Tien, numero 52 del mondo, – in diretta tv e streaming – nei quart ...