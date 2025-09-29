Pechino è di nuovo il centro del tennis mondiale: oggi, 29 settembre, Lorenzo Musetti affronta lo statunitense Learner Tien per un posto in semifinale dell’ATP 500. La sfida, che non ha precedenti diretti, accende l’interesse degli appassionati italiani e internazionali, complici un orario europeo inusuale e una posta in palio che può cambiare la stagione . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

© Sbircialanotizia.it - Musetti sfida Tien a Pechino: quarto di finale tra talento e prospettive