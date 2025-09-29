Musetti che male | s' infortuna contro Tien e si ritira Sommerso dai buu del pubblico di Pechino
Lorenzo, nei quarti contro l'americano, vince il primo set facendo vedere tutto il suo talento. Ma all'inizio del secondo un problema al gluteo sinistro prima ne limita il gioco e poi gli fa abbandonare la partita tra i fischi cinesi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Però non difendiamo anche l'indifendibile. È un insulto vero e proprio,altroché frase non carina. Educazione a livelli minimi,va detto e ribadito a chiare lettere altrimenti si fa solo il suo male,giustificandolo ogni volta. #Musetti #pechino #AtpPechino - X Vai su X
