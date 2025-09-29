Musetti ai quarti a Pechino è disfatta | il campione si ritira

Giornata importante per Lorenzo Musetti a Pechino. L’azzurro, numero 9 del ranking Atp, scende in campo oggi, lunedì 29 settembre, per affrontare lo statunitense Learner Tien, attuale numero 52 del mondo, nei quarti di finale dell’ Atp 500 cinese. Purtroppo non è finita bene: l’italiano si è ritirato. Il cammino di Musetti nel torneo è stato fin a un certo punto positivo: all’esordio ha superato il francese Giovanni Mpetshi Perricard, per poi battere agli ottavi un altro transalpino, Adrian Mannarino. Dall’altra parte del tabellone, Tien ha eliminato l’argentino Francisco Cerundolo e l’azzurro Flavio Cobolli, guadagnandosi così la sfida con il tennista di Carrara. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

