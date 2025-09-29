Lorenzo Musetti vince, ma l’attenzione rimane sul contorno. All’ingresso in campo per la partita contro Adrian Mannarino, l’azzurro è stato accolto da fischi e “buu” che hanno riecheggiato nello stadio, richiamando una tensione già emersa nei giorni precedenti. Nonostante ciò, Musetti ha saputo mantenere la lucidità e chiudere il match in due set (6-3, 6-3), conquistando l’accesso ai quarti dell’ATP 500 di Pechino. La genesi della polemica. L’accoglienza ostile affonda le radici nel turno precedente, contro Giovanni Mpetshi Perricard, quando Musetti — infastidito da ripetuti colpi di tosse provenienti dal pubblico — aveva perso la misura e pronunciato una frase infelice nei confronti dei tifosi. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - Musetti a Pechino: fischi, scuse e vittoria. Un caso per il tennis globale