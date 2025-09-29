Musetti a Pechino | fischi scuse e vittoria Un caso per il tennis globale
Lorenzo Musetti vince, ma l’attenzione rimane sul contorno. All’ingresso in campo per la partita contro Adrian Mannarino, l’azzurro è stato accolto da fischi e “buu” che hanno riecheggiato nello stadio, richiamando una tensione già emersa nei giorni precedenti. Nonostante ciò, Musetti ha saputo mantenere la lucidità e chiudere il match in due set (6-3, 6-3), conquistando l’accesso ai quarti dell’ATP 500 di Pechino. La genesi della polemica. L’accoglienza ostile affonda le radici nel turno precedente, contro Giovanni Mpetshi Perricard, quando Musetti — infastidito da ripetuti colpi di tosse provenienti dal pubblico — aveva perso la misura e pronunciato una frase infelice nei confronti dei tifosi. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com
In questa notizia si parla di: musetti - pechino
Chi affronterà Sinner nell’ATP di Pechino 2025? La entry-list: assente Alcaraz, possibile rivincita con Musetti
ATP Pechino 2025: orario sorteggio, teste di serie, possibili avversari di Sinner e Musetti
ATP Pechino 2025, i possibili avversari di Jannik Sinner turno per turno. Possibile derby con Musetti
A Pechino inizia il quarto di finale tra Lorenzo Musetti e Learner Tien! - X Vai su X
Lorenzo Musetti fischiato a Pechino: il pubblico cinese non l'ha perdonato per la frase sui colpi di tosse - facebook.com Vai su Facebook
“Mi aspettavo un’accoglienza così, me la sono meritata”: Musetti chiede ancora scusa dopo i “buu” e i fischi del pubblico cinese - Lorenzo Musetti si scusa ancora col pubblico cinese dopo i fischi; "Mi aspettavo un'accoglienza così, me la sono meritata" ... Secondo ilfattoquotidiano.it
ATP Pechino, Musetti e le scuse al pubblico cinese: “Fischi meritati. Tien? Chiederò a Cobolli” - Interviste | L'azzurro ha chiari gli aspetti su cui lavorare: "Prendere più rischi ed essere più coraggioso". Da ubitennis.com