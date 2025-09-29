Muscarà | 54 giorni di sforamento da PM10 in centro a Napoli

Tempo di lettura: 2 minuti “ I dati ufficiali dell’Arpac – denuncia la consigliera indipendente della Regione Campania Marì Muscarà – parlano chiaro: all’Ospedale Pellegrini, nel cuore di Napoli, sono già stati registrati 54 giorni di sforamento dei limiti di PM10, ben oltre i 35 giorni annui massimi consentiti dal D.Lgs. 1552010. Superata questa soglia – ricorda Muscarà – il sindaco ha l’obbligo di mettere in atto misure immediate di mitigazione, ma a oggi nulla è stato fatto”. Un dato che appare ancor più inquietante, aggiunge, se confrontato con la centralina del Museo Nazionale, distante appena poche decine di metri in linea d’aria, che nello stesso periodo segna solo 15 giorni di sforamento. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

