Muro di droni e sorveglianza del fianco Est | cosa c' è nel piano anti-Putin dell' Ue

La Commissione europea ha presentato ai Ventisette una tabella di marcia per la difesa che individua quattro progetti strategici destinati a ridefinire la sicurezza del continente da qui al 2030. Tra questi, due vengono considerati prioritari e urgenti: il cosiddetto muro dei droni e il rafforzamento della sorveglianza sul fianco orientale, resi necessari dall’intensificarsi dell’aggressione russa in Ucraina e dal crescente numero di violazioni dello spazio aereo degli Stati membri. Bruxelles avverte: l’Europa deve dotarsi subito di capacità industriali e militari in grado di rispondere alle sfide della guerra moderna, combinando innovazione tecnologica, produzione rapida e protezione delle infrastrutture critiche. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Muro di droni e sorveglianza del fianco Est: cosa c'è nel piano anti-Putin dell'Ue

