Muro contro muro su Venezi alla Fenice Il sindaco prova a mediare
Volano stracci all'interno e soprattutto all'esterno del Teatro La Fenice, dopo che i lavoratori hanno compattamente sfiduciato il sovrintendente Nicola Colabianchi per aver nominato - contro quanto promesso ai lavoratori stessi - Beatrice Venezi come direttrice musicale. Non c'è infatti apertura. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
Completamento "Nerico-Bella Muro", stanziati 11 mln Il provvedimento rientra in un finanziamento complessivo di oltre 35 milioni di euro per la viabilità in Basilicata e Campania. L'assessore Pepe: "Dopo lo sblocco di 85 milioni per la Fondovalle Sauro, ulterio
La direttrice Beatrice Venezi alla Fenice di Venezia, esplode la protesta dell'orchestra: scioperi e abbonamenti cancellati. «È senza prestigio» - I musicisti: «Non ha mai diretto né un titolo d’opera né un concerto sinfonico pubblico». Da msn.com
Regio di Torino, Scala e Maggio di Firenze. Tutti contro Beatrice Venezi alla Fenice - Leggi su Il Fatto Quotidiano l'articolo in edicola "Regio di Torino, Scala e Maggio di Firenze. Riporta ilfattoquotidiano.it