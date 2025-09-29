Muro contro muro su Venezi alla Fenice Il sindaco prova a mediare

Volano stracci all'interno e soprattutto all'esterno del Teatro La Fenice, dopo che i lavoratori hanno compattamente sfiduciato il sovrintendente Nicola Colabianchi per aver nominato - contro quanto promesso ai lavoratori stessi - Beatrice Venezi come direttrice musicale. Non c'è infatti apertura. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it