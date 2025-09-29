Muore travolto da un' auto in Tangenziale tragedia accanto alla Motorizzazione

Si trovava a piedi sulla Tangenziale Quasimodo, all'altezza dell'hotel Lux accanto alla Motorizzazione Civile, quando è stato travolto da un'auto in transito. Un impatto violento che non ha lasciato scampo ad un uomo di 31 anni, che ieri sera intorno alle ore 22 ha perso la vita.Ancora da. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

In questa notizia si parla di: muore - travolto

Muore travolto dal trattore: tragedia nel bosco, inutili i soccorsi

Trentenne travolto in bici muore nel Bresciano

Franco Gaudioso torna dal lavoro in sella alla sua bici ma viene travolto da un'auto e sbalzato nel canale: lo chef muore a 54 anni

Città sotto choc: ciclista viene travolto in campagna e muore. Vittima identificata https://ebx.sh/zyA3Jc - facebook.com Vai su Facebook

Cagliari, 18enne muore travolto da auto mentre è in monopattino $cagliari $monopattino $23settembre tgcom24.mediaset.it/cronaca/caglia… - X Vai su X

Incidente in tangenziale: esce dall’auto, viene investito e muore - Tragedia a Modena, l’uomo è stato travolto e sbalzato sul cordolo da un altro mezzi in transito. Da msn.com

Modena, tragedia in tangenziale: esce dall’auto, viene investito e muore - Secondo le prime ricostruzioni, ancora al vaglio delle autorità, la vittima stava attraversando la carreggiata quando è stata centrata in pieno da un'automobile ... Riporta fanpage.it