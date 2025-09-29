Muore schiacciato dal trattore recuperato dopo ore Il motore era ancora acceso

Modena, 29 settembre 2025 – Ancora una tragedia nei campi, causata dal ribaltamento di un trattore. Il tragico evento si è verificato sabato, sui pendii di Serramazzoni, precisamente sulle colline in via Calvanella, Un uomo di 81 anni, Lino Gianaroli, ha infatti perso la vita schiacciato dal mezzo agricolo che stava conducendo. Gianaroli, bolognese, aveva un terreno agricolo in comproprietà con un parente a Stella di Serramazzoni: sabato si era recato nei campi a lavorare, con il trattore, come era solito fare. Sono stati i familiari a fare scattare l’allarme quando, con il passare delle ore, non lo hanno visto rientrare né sono riusciti a mettersi in contatto con lui. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

